И.о. президента Боливии попросила всех министров подать в отставку

27 января 2020 07:08 (UTC+04:00)

И.о. президента Боливии Жанин Аньес обратилась ко всем министрам с просьбой подать в отставку для проведения перестановок в правительстве после того, как она объявила об участии в выборах главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конституционный президент Жанин Аньес считает общепринятым проведение перестановок в рабочей команде исполнительной власти в преддверии регистрации кандидатов, которые будут участвовать в свободных, беспристрастных и прозрачных выборах 3 мая. В связи с этим она приняла решение попросить об отставке всех министров перед новым этапом в переходном демократическом правительстве", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте боливийской газеты La Razon.

Аньес обещала объявить новый состав кабмина в кратчайшие сроки.

24 января Аньес объявила, что будет участвовать в выборах президента, запланированных на 3 мая. Ранее она говорила, что не будет кандидатом. После объявления о выдвижении Аньес министр связи Боливии Роксана Лисаррага подала в отставку, раскритиковав решение и.о. президента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Берлускони: результаты выборов требуют смены правительства Италии
Европа 06:17
Временный президент Боливии Аньес решила баллотироваться на выборах
Другие страны 25 января 07:11
Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии
США 22 января 08:27
Лидер венесуэльской оппозиции сообщил об обыске в его офисе в Каракасе
Другие страны 22 января 05:09
Экс-президент Боливии назвал ошибкой выдвижение на новый срок
Другие страны 18 января 04:58
Экс-главу МВД Боливии задержали по подозрению в коррупции
Другие страны 15 января 02:31
Лента новостей
Число жертв паводков в Бразилии возросло до 57-и человек (Обновлено)
Другие страны 06:31
Берлускони: результаты выборов требуют смены правительства Италии
Европа 06:17
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39-и человек (Обновлено)
Турция 05:56
Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января
Китай 05:41
Кандидат от правящей Демпартии побеждает на выборах в Эмилии-Романье в Италии
Европа 05:20
Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире
Китай 04:39
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 80
Китай 04:17
Мексика выдала США одного из подельников бывшего главаря наркокартеля "Синалоа"
США 03:57
Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра
США 03:17