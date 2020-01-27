В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло восьми человек

27 января 2020 09:24 (UTC+04:00)

Количество зараженных новым коронавирусом в Таиланде достигло 8 человек, еще 84 человека обследуют на коронавирус в инфекционных отделениях больниц страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник министерство здравоохранения Таиланда в бюллетене, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее СМИ Таиланда сообщали о 7 зараженных, однако никаких подробностей опубликовано не было.

По данным министерства, первые пятеро заболевших пневмонией, которую вызывает новый коронавирус, попавшие в таиландские больницы еще до Нового года, выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Среди них – четверо граждан КНР и одна гражданка Таиланда, посетившая центр эпидемии, китайский город Ухань, в декабре прошлого года.

В субботу и воскресенье подтвердились три новых случая заражения коронавирусом в таиландских провинциях Прачуап Кирикхан (курортный город Хуахин), Районг и Чиангмай. Все это курортные зоны, куда прибывают на отдых иностранные, в том числе китайские, туристы.

В то же время еще 84 человека проходят в настоящее время в больницах Таиланда обследование на заражение коронавирусом. Большинство из них - туристы из Китая, говорится в бюллетене.

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