В Австралии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

Пятый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Австралии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал news.com.au.

Диагноз был подтвержден у 21-летней женщины из Китая. По данным портала, она прилетела прямым рейсом в Сидней из китайского города Ухань и пришла в больницу, как только заметила у себя соответствующие симптомы.

Ранее сообщалось, что три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, еще один - в Мельбурне (штат Виктория).

По данным портала, в настоящий момент под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся еще 10 человек - шесть в штате Новый Южный Уэльс и четыре в штате Западная Австралия.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.