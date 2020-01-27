Индонезия может ограничить въезд в страну из-за коронавируса

27 января 2020 11:27 (UTC+04:00)

Правительство Индонезии обсудит возможность введения ограничений на въезд в страну транспорта на фоне вспышки пневмонии нового типа в Китае. Как сообщает в понедельник газета The Jakarta Post, власти также рассмотрят необходимость выдачи предупреждения для индонезийцев, планирующих посетить КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудим вопросы о выдаче предупреждения для туристов и введении временных ограничений на прибывающий в страну воздушный и морской транспорт", - заявил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Он также сообщил, что отдал распоряжение сотрудникам морских портов и воздушных гаваней носить защитные маски и усилить контроль при проверке судов и самолетов, направляющихся и прибывающих из Китая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстанская авиакомпания отменила тургруппы из Китая
Транспорт 11:12
Brent дешевеет более чем на 3% на опасениях вокруг коронавируса
Энергетика 10:25
Крупная казахстанская авиакомпания отменяет авиарейсы в Китай
Транспорт 10:07
Ctrip из-за коронавируса запустило программу бесплатной отмены броней
Китай 08:09
Власти Китая выделили $43,5 млн на борьбу с коронавирусом в Ухане
Китай 07:29
Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января
Китай 05:41
Лента новостей
Стали известны подробности авиакатастрофы с Коби Брайантом и его дочерью (ФОТО)
Спорт 12:02
В Баку будут организованы перевозки школьными автобусами (ФОТО)
Общество 12:01
Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
Общество 11:55
В Азербайджане борьбу за депутатские мандаты продолжают 1374 кандидата
Политика 11:51
Грузия увеличила экспорт специй
Бизнес 11:49
В Иране самолет при посадке выкатился за пределы ВПП
Общество 11:47
Обнародованы дата и место очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 11:47
Рост объема денежной базы отмечен в Казахстане
Финансы 11:35
Алигисмет Лалаев примет участие в престижном Международном театральном фестивале
Культура 11:33