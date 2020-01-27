Монголия закроет границу с Китаем из-за коронавируса

Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Монцамэ.

Согласно решению правительства Монголии на экстренном заседании в воскресенье, начиная с 27 января, пограничные переходы с Китаем будут закрыты как для автомобилей, так и для пешеходов. Сроки действия указа не сообщаются.

Кабмин также распорядился закрыть все университеты, институты и центры профессионального образования до 2 марта 2020 года. Распоряжение о закрытии до того же срока все школ и детских садов было принято 24 января.

В стране вводится запрет на любые публичные мероприятия и массовые собрания, включая "учебные центры, компьютерные клубы, экскурсии, детские площадки и курсы водителей".

По данным агентства, в стране пока не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. Однако в заявлении вице-премьера говорится, что риск его распространения в Монголии остается высоким.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

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