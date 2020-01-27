В Индии выставили на продажу 100% авиаперевозчика Air India

Власти Индии одобрили продажу принадлежащих государству 100% акций национального авиаперевозчика Air India, общие долговые обязательства которого оцениваются в 8,45 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Индии дало "принципиальное" одобрение на стратегическое прекращение инвестиций Air India путем передачи управленческого контроля и продажи 100% акционерного капитала Air India, принадлежащего правительству Индии, который будет включать долю Air India в размере 100% в AIXL (Air India Express Limited) и 50% в AISATS (Air India SATS Airport Services Private Limited)", - говорится в документе, опубликованном департаментом инвестиций и управления государственными активами правительства Индии.

Ранее, в 2018 году, власти Индии не смогли продать 76% акций авиакомпании и погасить около 5,1 миллиарда долларов ее долга.

Покупатель получит 100% лоукостера Air India Express и 50% AISATS, который предоставляет грузовые и наземные услуги в крупных индийских аэропортах, говорится в документе. Несколько дочерних компаний Air India исключены из продажи.

Власти Индии предложили потенциальным покупателям до 17 марта представить первоначальные предложения. Правительство также отметило, что контроль над перевозчиком останется за индийской компанией

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