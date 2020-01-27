Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии

27 января 2020 14:42 (UTC+04:00)

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии, заявил РИА Новости источник.

Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як. Ранее также сообщалось, что район авиакатастрофы находится под контролем радикального движения "Талибан". По данным телеканала Ariana News, разбившийся самолет - пассажирский. Предположительно, он направлялся из Герата в Кабул.

"Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в (провинции) Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.

Официальные лица в аэропорту Герата заявили телеканалу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, и что на его борту находились 110 человек, он следовал из Герата в столицу Индии Дели.

В свою очередь, как сообщает агентство Пажвак, исполнительный директор авиакомпании Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию, что разбился самолет Ariana Afghan Airlines.

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