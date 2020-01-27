В Мексике наркоторговцы скрылись с грузом после перестрелки с военными

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в ходе утренней пресс-конференции о перестрелке военнослужащих страны с преступниками, которые посадили частный самолет на шоссе в юго-восточном штате Кинтана-Роо, разгрузили его и скрылись, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Утром в Кинтана-Роо произошло вооруженное столкновение с участием (экипажа) самолета с наркотиками. К сожалению, в перестрелке погиб водитель и был ранен командующий этой военной зоны, который руководил операцией", - сказал Лопес Обрадор.

К моменту прибытия военных, которые получили сообщение о посадке на автомобильном шоссе в муниципалитете Бакалар частного самолета, преступники успели разгрузить его, однако не успели уничтожить.

По информации СМИ, на месте столкновения были обнаружены цистерны с горючим, предположительно, для того чтобы сжечь самолет. На борту самолета было предусмотрено лишь два места для экипажа, что позволяет брать на борт около тонны груза.

После перестрелки преступникам удалось скрыться с места столкновения. В регионе развернута спецоперация с участием авиации, армии и национальной гвардии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.