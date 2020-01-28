На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Шри-Ланке, сообщает местный телеканал News 1st со ссылкой на минздрав, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что заболевшая гражданка Китая в возрасте 43 лет прибыла на остров из китайской провинции Хубэй, административный центр которой, город Ухань, является эпицентром заболевания.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу 25 января. В понедельник ее анализы показали положительную реакцию на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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