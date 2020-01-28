Премьер-министр Новой Зеландии назначила всеобщие выборы на 19 сентября

Очередные парламентские выборы в Новой Зеландии пройдут 19 сентября нынешнего года. Об этом во вторник объявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн во время пресс-конференции, прошедшей после заседания кабинета министров в Веллингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году мы намерены активно работать вплоть до выборов, которые я рекомендую провести 19 сентября", - сказала премьер-министр. Ардерн также отметила, что правительство под ее руководством добилось за прошедшие три года "впечатляющих результатов, на которые другие смотрят с завистью", и поэтому она рассчитывает получить от новозеландцев мандат доверия на следующий трехлетний период.

Выборы в Новой Зеландии должны проходить не реже одного раза в три года, при этом определение точных дат их проведения является прерогативой премьер-министра страны. Согласно действующему законодательству, в этом году они должны состояться не позднее 23 ноября.

Коалиционное правительство, возглавляемое лидером Лейбористкой партии Джасиндой Ардерн приступило к работе 26 октября 2017 года, когда в Веллингтоне состоялась церемония приведения к присяге премьер-министра страны и министров ее кабинета.

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