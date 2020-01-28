Сингапур ввел карантин для лиц с подозрением на коронавирус

Сингапур ввел принудительный карантин под страхом тюремного заключения для лиц, у которых подозревается заражение новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.

Медицинские власти Сингапура будут на свое усмотрение направлять в карантин в Центр инфекционных болезней страны лиц, у которых наиболее вероятно заражение, сообщает издание.

Выборка по первичным симптомам и теоретической высокой вероятности заражения будет производиться из трех категорий лиц. Первая – граждане КНР и Сингапура, недавно прибывшие из китайской провинции Хубэй, которая является центром распространения коронавируса (таких лиц в стране около 2 тысяч, половина из этого количества – граждане или резиденты Сингапура).

Вторая – граждане КНР, Сингапура и любых других стран, проживающие в Сингапуре и находящиеся в настоящее время в провинции Хубэй или посещавшие ее в течение последних 14 суток (они будут определены в карантин по прибытии в Сингапур). И третья – получившие сингапурские визы или разрешения на безвизовый въезд граждане КНР, чьи паспорта выданы в провинции Хубэй или посещавшие провинцию Хубэй в последние 14 суток, а также граждане всех других стран, посещавшие провинцию Хубэй в течение последних 14 суток. Для последней категории предусмотрен отказ во въезде в Сингапур даже с целью транзита, говорится в сообщении.

Также Сингапур прекращает выдачу виз и разрешений на въезд всех видов для граждан КНР с паспортами, выданными в провинции Хубэй, сообщает газета.

Во вторник министерство здравоохранения Сингапура объявило об обнаружении в стране еще двух случаев заражения коронавирусом, помимо пяти, обнаруженных раньше. Все зараженные – граждане КНР из провинции Хубэй, сообщает The Star со ссылкой на министерство. Все они находятся в карантине в Центре инфекционных болезней Сингапура.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.