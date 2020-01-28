Сингапур ввел карантин для лиц с подозрением на коронавирус

28 января 2020 13:50 (UTC+04:00)

Сингапур ввел принудительный карантин под страхом тюремного заключения для лиц, у которых подозревается заражение новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.

Медицинские власти Сингапура будут на свое усмотрение направлять в карантин в Центр инфекционных болезней страны лиц, у которых наиболее вероятно заражение, сообщает издание.

Выборка по первичным симптомам и теоретической высокой вероятности заражения будет производиться из трех категорий лиц. Первая – граждане КНР и Сингапура, недавно прибывшие из китайской провинции Хубэй, которая является центром распространения коронавируса (таких лиц в стране около 2 тысяч, половина из этого количества – граждане или резиденты Сингапура).

Вторая – граждане КНР, Сингапура и любых других стран, проживающие в Сингапуре и находящиеся в настоящее время в провинции Хубэй или посещавшие ее в течение последних 14 суток (они будут определены в карантин по прибытии в Сингапур). И третья – получившие сингапурские визы или разрешения на безвизовый въезд граждане КНР, чьи паспорта выданы в провинции Хубэй или посещавшие провинцию Хубэй в последние 14 суток, а также граждане всех других стран, посещавшие провинцию Хубэй в течение последних 14 суток. Для последней категории предусмотрен отказ во въезде в Сингапур даже с целью транзита, говорится в сообщении.

Также Сингапур прекращает выдачу виз и разрешений на въезд всех видов для граждан КНР с паспортами, выданными в провинции Хубэй, сообщает газета.

Во вторник министерство здравоохранения Сингапура объявило об обнаружении в стране еще двух случаев заражения коронавирусом, помимо пяти, обнаруженных раньше. Все зараженные – граждане КНР из провинции Хубэй, сообщает The Star со ссылкой на министерство. Все они находятся в карантине в Центре инфекционных болезней Сингапура.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сингапуре подтвердили еще два случая заболевания пневмонией нового типа
Другие страны 24 января 12:32
В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Другие страны 23 января 18:15
Сингапурская компания Scoot приостановила продажу билетов в Ухань
Другие страны 23 января 09:27
В Сингапуре усилен контроль за всеми прибывающими из Китая рейсами
Другие страны 20 января 18:06
Узбекистан сохранил свою позицию в индексе паспортов Henley & Partners
Узбекистан 9 января 12:14
В Сингапуре девочку госпитализировали с неизвестной с пневмонией после поездки в Ухань
Другие страны 5 января 08:01
Лента новостей
Азербайджанец стал Бухарским эмиром. Именно здесь Марджину продали в наложницы (ФОТО)
Путешествия 14:11
В Узбекистане упал спрос на кредиты в национальной валюте
Финансы 14:08
Болгария диверсифицирует половину потребления газа азербайджанским газом и американским СПГ
Энергетика 14:06
В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 13:57
Начались пилотные ж/д грузоперевозки из Кыргызстана на Южный Кавказ
Транспорт 13:56
Проведены важные структурные изменения в ЦБ Азербайджана
Финансы 13:52
В Азербайджане начался прием документов для обучения в России
Общество 13:48
В 2020 году в некоторых странах состоится открытие центров Службы "ASAN"
Бизнес 13:47
В Азербайджане создана информационная система "Научные кадры"
Общество 13:45