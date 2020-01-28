Индия начала подготовку к эвакуации граждан из провинции Хубэй в Китае

28 января 2020 14:47 (UTC+04:00)

Индия официально объявила, что готовится эвакуировать своих граждан из пострадавшей от нового коронавируса китайской провинции Хубэй.

"Мы начали процесс подготовки к эвакуации индийских граждан, затронутых вспышкой вируса nCorona-2019 в провинции Хубэй, Китай", - сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что посольство Индии в Пекине разрабатывает возможные пути эвакуации индийских граждан и находится в контакте с властями Китая.

Ранее источник телекомпании India TV сообщил, что Национальная индийская авиакомпания Air India подготовила 423-местный самолет Boeing для эвакуации остающихся в китайском Ухане индийских граждан.

Собеседник телеканала отметил, что, по его данным, из Китая должны быть эвакуированы около 250 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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