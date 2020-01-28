Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан

Чартерный самолет "Боинг-767" авиакомпании ANA отправился в Китай из Токио для эвакуации японских граждан из города Ухань, где распространяется новый коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

По данным канала, примерно 200 человек вернутся этим рейсом в Японию утром 29 января. Всего вылететь из Уханя пожелали 650 японских граждан.

В качестве мер предосторожности после возвращения из Уханя в самолете будет проведена дезинфекция.

Перед посадкой пассажиры будут осмотрены на предмет выявления симптомов заражения вирусом. Заболевшие будут весь полет с масками на лицах и сидеть отдельно от других. Остальные будут обязаны в течение двух недель наблюдаться на случай заболевания.

По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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