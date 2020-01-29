Угроза цунами после землетрясения в Карибском море миновала

Специалисты международного центра по предупреждению цунами на данный момент исключили возможность возникновения цунами после землетрясения магнитудой 7,7, зафиксированного во вторник у берегов Ямайки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Рейтер.

Отмечается, что на ряде побережий Мексики, Белиза, Кубы, Гондураса, Ямайки и Каймановых островов высота волн достигала 1-3 метров, однако возможность возникновения волн большего размера теперь маловероятна.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло во вторник в Карибском море у берегов Ямайки. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-западу от города Лусеа на западе острова. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались на территории Кубы, Ямайки, Каймановых островов и города Майами. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.