Бразильский производитель оружия откроет производство в Индии

Бразильский производитель стрелкового оружия Taurus ("Таурус") наладит выпуск своей продукции в Индии совместно с местной металлургической группой Jindal Steel ("Джиндал стил"). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета "Валор экономику".

Для этого компании создадут совместное предприятие (СП), доля индийцев в котором составит 51%, а бразильцев - 49%. Jindal Steel, ранее не занимавшаяся оружейным бизнесом, на начальном этапе вложит 20 млн долларов в создание производства по технологиям Taurus, которые будут переданы индийской промышленной группе.

Как ожидается, первая сборная линия заработает уже во втором полугодии 2020 года и будет выпускать пистолеты и револьверы. Впоследствии предполагается наладить выпуск оружия для нужд военного ведомства. По оценкам президента Taurus Салезиу Нюса, в ближайшие пять лет спрос военного ведомства азиатской республики составит 500 млн стволов, сообщает издание.

Газета также напоминает, что со следующего года в Индии должно начаться производство патронов военного назначения в рамках сотрудничества бразильской государственной оборонной компании CBC ("Компания бразилейра ди картушус") и местной SSS Springs.

Доход Taurus в 2019 году составил 1 млрд реалов (порядка 250 млн долларов). При этом 80% продаж пришлось на зарубежные страны. В конце прошлого года Taurus также открыл фабрику в США.

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