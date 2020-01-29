Более 60 человек погибли из-за ливней в Бразилии

29 января 2020 07:29 (UTC+04:00)

Число жертв ливней, усилившихся на прошлой неделе на юго-востоке Бразилии, достигло 63 человек. Это следует из обновленных данных спасательных служб южноамериканской республики, опубликованных во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшие людские потери, 52 человека, зарегистрированы в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено в более чем ста муниципалитетах. Почти 29 тыс. жителей были эвакуированы из своих домов из-за угрозы паводков и оползней, более 4 тыс. остаются без крова.

В соседнем Эспириту-Санту, где дожди начались в конце позапрошлой недели, погибли 9 человек. Покинуть свои дома были вынуждены 13 тыс. жителей, из них 1,5 тыс. нуждаются в новом жилье. По оценкам губернатора штата Ренату Казагранди, на восстановление после паводка потребуется порядка 500 млн реалов (около 125 млн долларов).

Еще два человека погибли в результате удара стихии на севере штата Рио-де-Жанейро. Здесь также проводится массовая эвакуация жителей из пострадавших районов, коснувшаяся 13 тыс. человек.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана.

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