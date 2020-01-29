В Буркина-Фасо почти 40 человек погибли при атаке террористов

29 января 2020 10:33 (UTC+04:00)

По меньшей мере 39 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном на сайте портала Faso.

По данным в коммюнике, нападение произошло 25 января в деревне Силгаджи в провинции Сум.

"Операции, проведенные в этом районе силами обороны и безопасности, позволили констатировать смерть 39 наших сограждан в результате этого трусливого и варварского нападения", - говорится в коммюнике.

Правительство выразило соболезнования семьям погибших.

С августа 2014 года на территории стран Сахаро-Сахельского региона (Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо) проводится военная операция Barkhane с участием Франции против боевиков экстремистской группировки "Боко Харам", которая присягнула на верность "Исламскому государству".

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