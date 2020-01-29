В Индонезии создан женский отряд для исполнения телесных наказаний

Первый женский отряд для исполнения телесных наказаний в отношении женщин, нарушивших законы шариата, появился в Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила британская газета The Independent​​​​​​

По данным издания, состоящая из восьми членов группа будет действовать в провинции Ачех. В ее задачи входит наказывать провинившихся представительниц прекрасного пола нанесением ударов ротанговыми палками. Как минимум один приговор там уже был приведен в исполнение. Суровому наказанию подвергалась незамужняя женщина, которую застали в гостиничном номере наедине с мужчиной.

Правозащитные организации уже осудили порку как варварский метод наказания. "Телесные наказания в отношении людей являются бесчеловечной и дикой практикой, независимо от того, кто осуществляет наказание", - заявил изданию сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Андреас Харсоно. "Телесным наказаниям, осуществляемым женщиной или мужчиной, нет места в современной Индонезии, и индонезийское правительство должно прекратить закрывать глаза на эту пытку", - добавил правозащитник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.