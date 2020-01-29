В Индонезии создан женский отряд для исполнения телесных наказаний

29 января 2020 21:16 (UTC+04:00)

Первый женский отряд для исполнения телесных наказаний в отношении женщин, нарушивших законы шариата, появился в Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила британская газета The Independent​​​​​​

По данным издания, состоящая из восьми членов группа будет действовать в провинции Ачех. В ее задачи входит наказывать провинившихся представительниц прекрасного пола нанесением ударов ротанговыми палками. Как минимум один приговор там уже был приведен в исполнение. Суровому наказанию подвергалась незамужняя женщина, которую застали в гостиничном номере наедине с мужчиной.

Правозащитные организации уже осудили порку как варварский метод наказания. "Телесные наказания в отношении людей являются бесчеловечной и дикой практикой, независимо от того, кто осуществляет наказание", - заявил изданию сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Андреас Харсоно. "Телесным наказаниям, осуществляемым женщиной или мужчиной, нет места в современной Индонезии, и индонезийское правительство должно прекратить закрывать глаза на эту пытку", - добавил правозащитник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индонезия может ограничить въезд в страну из-за коронавируса
Другие страны 27 января 11:27
Индонезийские аэропорты усилили контроль из-за коронавируса
Другие страны 24 января 12:20
В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще
Другие страны 21 января 08:13
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны 19 января 21:55
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии
Другие страны 18 января 20:51
Два острова в Индонезии полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря
Другие страны 16 января 06:11
Лента новостей
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве продолжилась семь часов
Азербайджан 22:23
Самолет рейса Баку-Москва совершил вынужденную посадку
Происшествия 21:55
Трамп сообщил о взаимодействии с Китаем по ситуации с коронавирусом
США 21:54
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
Россия 21:33
В Азербайджане вырос оборот розничной торговли
Финансы 21:17
В Азербайджане обнародованы правила оценивания госуслуг МСБ
Политика 20:57
Азербайджанский национальный музей ковра будет сотрудничать с музеями Марокко (ФОТО)
Культура 20:34
Бакметрополитен дал поручения в связи с упреждающими мерами по борьбе с коронавирусом
Общество 20:06
Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана продолжает развитие инфраструктуры в выделенных кварталах
Строительство 20:00