В ДР Конго боевики убили десятки мирных жителей

По меньшей мере 30 человек были убиты за последние 48 часов в четырех населенных пунктах на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками исламистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Атаки совершены на западе округа Бени в провинции Северное Киву, заявили представители ее администрации.

Ранее конголезский новостной портал Actualite сообщил о нападении боевиков АДС в округе Бени на две деревни, в которых они убили 15 мирных жителей.

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