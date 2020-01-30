Boeing поставил армии Индии 17 вертолетов Apache и 10 вертолетов Chinook

Корпорация Boeing поставила вооруженным силам Индии 17 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian и 10 военно-транспортных вертолетов Chinook из числа винтокрылых машин, заказанных в Соединенных Штатах в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Вооруженные силы Индии уже получили 17 из 22 заказанных вертолетов AH-64E Apache Guardian и 10 из 15 заказанных вертолетов CH-47 Chinook. Нью-Дели также располагает рядом самолетов производства Boeing, в частности, 11 тяжелыми военно-транспортными самолетами C-17 Globemaster III и восемью морскими патрульными самолетами P-8I, при этом Индия заказала еще четыре P-8I", - проинформировали в пресс-службе, не уточнив сроков поставок оставшихся летательных аппаратов.

Контракт на поставку индийской армии 22 вертолетов AH-64E и 15 CH-47 стал крупнейшим в истории армейской авиации южноазиатской страны - его стоимость составила порядка $2,2 млрд.

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