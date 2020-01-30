Boeing поставил армии Индии 17 вертолетов Apache и 10 вертолетов Chinook

30 января 2020 02:42 (UTC+04:00)

Корпорация Boeing поставила вооруженным силам Индии 17 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian и 10 военно-транспортных вертолетов Chinook из числа винтокрылых машин, заказанных в Соединенных Штатах в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Вооруженные силы Индии уже получили 17 из 22 заказанных вертолетов AH-64E Apache Guardian и 10 из 15 заказанных вертолетов CH-47 Chinook. Нью-Дели также располагает рядом самолетов производства Boeing, в частности, 11 тяжелыми военно-транспортными самолетами C-17 Globemaster III и восемью морскими патрульными самолетами P-8I, при этом Индия заказала еще четыре P-8I", - проинформировали в пресс-службе, не уточнив сроков поставок оставшихся летательных аппаратов.

Контракт на поставку индийской армии 22 вертолетов AH-64E и 15 CH-47 стал крупнейшим в истории армейской авиации южноазиатской страны - его стоимость составила порядка $2,2 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первое испытание нового Boeing-777X перенесли на 24 января
В мире 23 января 09:07
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
Иран 17 января 22:19
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing
Иран 17 января 00:58
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing
Европа 15 января 11:40
Французское бюро опровергло отправку черных ящиков украинского Boeing
Европа 14 января 13:56
Узбекские авиалинии закупят новый Dreamliner
Транспорт 13 января 15:22
Лента новостей
НАСА сообщило о запуске американского военного спутника с борта МКС
США 02:27
Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века
Политика 02:11
Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса
США 01:57
Air France приостановила полеты в Ухань
Европа 01:39
В ДР Конго боевики убили десятки мирных жителей
Другие страны 01:17
Аббас посетит СБ ООН для внесения резолюции против "сделки века" США
Арабские страны 00:59
Государственное собрание Словении приняло отставку правительства страны
Европа 00:47
Глава ФРС США включил коронавирус в число факторов неопределенности для экономики страны
США 00:35
Китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Китай 00:24