МИД Пакистана выступил за сохранение Палестины в границах 1967 года

МИД Пакистана, комментируя предложенную США так называемую сделку века, призвал сохранить территорию Палестины в границах 1967 года. Об этом говорится в сообщении пакистанского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ознакомились с мирным планом США для Ближнего Востока. Пакистан последовательно поддерживает решение о создании двух государств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. - Мы вновь призываем к созданию жизнеспособного независимого Государства Палестина на основе международно согласованных границ 1967 года со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе (Иерусалиме)".

Палестинские власти неоднократно заявляли, что не откажутся от идеи создания независимого государства в границах 1967 года, существовавших до Шестидневной войны, в ходе которой израильтяне заняли восточную часть Иерусалима, провозгласив его неделимой столицей Израиля.

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