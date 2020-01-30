Air Canada приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из-за коронавируса

Канадская авиакомпания Air Canada объявила о приостановке полетов в китайские города Пекин и Шанхай с четверга, 30 января, на фоне вспышки коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в релизе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что власти Канады призвали граждан избегать ненужных поездок в Китай из-за вспышки коронавируса.

"Air Canada заявила, что после рекомендации канадского правительства избегать ненужных поездок на материковую часть Китая временно приостанавливает все прямые полеты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года", - сообщается в релизе.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

Случаи заражения зафиксированы, в частности, в Франции, Германии, Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии.

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