Паоло Коэльо уничтожил книгу, над которой работал с Коби Брайантом

Бразильский писатель Паоло Коэльо уничтожил черновик детской книги, над которой работал вместе с Коби Брайантом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Коэльо рассказал накануне, что писал книгу для детей вместе со спортсменом, который был большим поклонником "Алхимика".

"Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, поскольку книга потеряла смысл", — пояснил он.

Писатель сообщил также, что пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский медалист предложил ему совместный проект в августе 2019 года.

По его словам, Брайант хотел, чтобы его книга показала детям, лишенным социальных привилегий, что спорт может помочь им преодолеть невзгоды.

Он работал с разными писателями над серией книг о спорте.

На прошлой неделе легендарный баскетболист сам рассказал USA Today о своих книжных проектах: "У меня просто была идея, и я примерно представлял, что должно произойти с персонажами… Я знал, как все должно начаться и чем закончится… Понимал, что мои соавторы сделают это в тысячу раз лучше".

26 января Коби Брайант погиб при крушении вертолета.

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