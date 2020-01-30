Минздрав Мексики исключил подозрения на коронавирус у девяти человек

Подразделение эпидемиологических и санитарных исследований минздрава Мексики сообщило, что анализы проб двух пациентов из штата Мехико, которых последними проверяли на коронавирус, дали отрицательный результат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из девяти подозрительных случаев ни в одном анализ на 2019-nCoV не дал положительного результата, тяжелые симптомы не зарегистрированы", - говорится в сообщении минздрава в Twitter.

Подозрительные случаи респираторных заболеваний у людей, вернувшихся в январе в Мексику из китайского Уханя или контактировавших с ними, были выявлены в Мехико, Халиско, Мичоакане и Тамаулипасе.

Власти установили особый контроль за прямыми рейсами из Китая, однако об остановке авиасообщения не сообщается.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.