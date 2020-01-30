Сингапур эвакуирует своих граждан из Уханя из-за коронавируса

30 января 2020 09:19 (UTC+04:00)

Сингапур эвакуирует 92 своих граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"92 сингапурца прибудут из Уханя в (китайской провинции) Хубэй в Сингапур этим утром (в четверг) рейсом TR121 (авиакомпании) Scoot", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что сингапурским гражданам, которые возвращаются в страну, предстоит пройти медицинский осмотр по прибытии в аэропорт. Те граждане, у которых лихорадка или симптомы респираторного заболевания, будут помещены в больницы для дальнейшего обследования, остальных поместят в карантин сроком на две недели.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

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