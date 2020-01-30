В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом возросло до шести

30 января 2020 14:15 (UTC+04:00)

Южная Корея подтвердила еще два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, таким образом их число возросло до шести. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала четвертый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Два пациента прибыли в страну из Китая и были задержаны в аэропорту, еще у двоих симптомы проявились уже после въезда в страну.

Как сообщила KCDC, пятым зараженным стал 32-летний гражданин Южной Кореи, который посетил Ухань по работе и 24 января вернулся в Южную Корею. У него часто бывал кашель и ранее, но не было жара, поэтому он был поставлен на учет. В ходе наблюдения он сдал анализы, которые подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV, после чего был помещен в карантин в городском Сеульском медицинском центре.

Шестой заразившийся был среди тех, кто близко контактировал с третьим зараженным, и находился на учете. Анализы 56-летнего мужчины показали наличие вируса, и он был помещен в карантин в больнице Сеульского университета.

KCDC также сообщила, что теперь по всей стране применяется более быстрый метод проверки на наличие нового вируса "Real Time RT-PCR", который позволяет получить результаты в течение 6 часов и не требует повторной проверки. Предыдущий способ анализа занимал 1-2 дня и проводился в два этапа.

Власти Южной увеличили количество работников колл-центра экстренной эпидемиологической службы до 320 человек, а министерство обороны направило дополнительно 106 человек персонала в карантинные пункты.

Сейчас медики пытаются проверить всех, кто контактировал с зараженными, и тех, кто прибыл в Южную Корею с 14 января, побывав до этого в Ухане. Проверку проходит еще 41 человек.

Также вечером в четверг в страну должен прилететь самолет примерно с 360 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя. Они будут помещены в карантин в специально выделенных местах проживания.

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