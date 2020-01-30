В Венесуэле 11 человек пострадали в ДТП с грузовиком

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика, которое произошло на западе Венесуэлы. Об этом в четверг сообщила газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел еще в среду днем на трассе, которая соединяет западные штаты Баринас и Тачира. По предварительным данным, во время спуска у грузовика отказали тормоза, водитель не справился с управлением, в результате чего машина протаранила несколько автомобилей.

В результате столкновения 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента.

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