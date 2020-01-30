В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей

30 января 2020 23:01 (UTC+04:00)

Мужчина в индийском штате Уттар-Прадеш взял в заложники около 20 детей в своем доме, полиция проводит операцию по их спасению, сообщает газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным СМИ, обвинявшийся ранее в убийстве житель Фаррухабад по имени Суреш Батам пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники.

"Мы попросили генерального инспектора полиции Канпура прибыть на место. Мы также вызвали отряд коммандос на место, чтобы контролировать ситуацию. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет - спасти детей", - сообщил генеральный директор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх.

Точное число заложников неизвестно - по данным местных жителей, в доме могут находиться от 20 до 25 детей, а также жена и годовалая дочь преступника.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бразильский производитель оружия откроет производство в Индии
Другие страны 29 января 04:36
Индия начала подготовку к эвакуации граждан из провинции Хубэй в Китае
Другие страны 28 января 14:47
Узбекистан и Индия активно сотрудничают в области военного образования
Финансы 28 января 10:14
В Индии выставили на продажу 100% авиаперевозчика Air India
Другие страны 27 января 13:46
В Дели при обрушении здания погибли пять человек
Другие страны 25 января 19:53
Индийская IT-компания планирует сотрудничество с Узбекистаном
ИКТ 25 января 15:42
Лента новостей
Во Франции при сходе лавины погибли два человека
Европа 00:11
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
В мире 30 января 23:59
Хулуси Акар принял Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе
Турция 30 января 23:33
Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом
Европа 30 января 23:15
"Сельта" объявила о переходе футболиста сборной России Федора Смолова
Спорт 30 января 22:45
Air France приостановила полеты в Китай из-за коронавируса
Европа 30 января 22:29
В США короновирус впервые передался от человека к человеку
США 30 января 22:12
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Энергетика 30 января 22:01
В Иране прокомментировали новые санкции США
Иран 30 января 21:49