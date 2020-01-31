Мадуро: президент Колумбии препятствует восстановлению дипотношений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийский лидер Иван Дуке лично заинтересован в том, чтобы не восстанавливать дипломатические отношения между странами, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

"Он (Дуке - ред.) стремится к тому, чтобы не было никаких отношений между странами", - заявил Мадуро, выступая в эфире гостелевидения, трансляция опубликована в Twitter президента.

Накануне Мадуро заявил, что намерен восстановить консульские отношения с Колумбией, разорванные по его инициативе весной 2019 года на фоне приграничного кризиса вокруг поставок гуманитарной помощи.

Президент Колумбии Дуке позже отверг предложение Мадуро и призвал депортировать в Колумбию беглого сенатора Аиду Мерлано, арестованную в Венесуэле накануне.

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