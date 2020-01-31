В ДРК 21 человек погиб в результате нападений боевиков

По меньшей мере 21 человек погиб в результате серии одновременных атак боевиков на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает местное издание Actualite, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду сообщалось о 36 погибших мирных жителях в результате атак боевиков на территории Бени на востоке ДРК.

По данным издания, нападения произошли в четверг на территории Бени (провинция Северное Киву), предположительно, их совершили боевики из группировки ADF. В населенном пункте Мантумби (Mantumbi) были убиты 11 человек. В Мамове (Mamove) шесть мирных жителей погибли от выстрелов и ударов мачете. Среди жертв числится один новорожденный.

"Нападавшие совершили набег на центр Мамове около 15.00, они убили шесть человек, среди которых были три женщины, двое мужчин и один ребенок, в Мулолья (Mulolya) также нашли три тела, в Авели (Aveli) также один труп таксиста, убитого сегодня в первой половине дня", – заявил представитель гражданского общества Мамове Кинос Катухо (Kinos Katuho). Он также добавил, что нападавшие подожгли ряд мотоциклов и сожгли один дом в Мамове.

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