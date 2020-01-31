Пакистан приостановил прямые рейсы в Китай

31 января 2020 09:27 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации Пакистана приостановило как минимум до 2 февраля все прямые полеты из страны в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ARY News.

"Информируем вас о том, что в соответствии с решением компетентного органа соответствующего уровня все прямые полеты между Пакистаном и Китаем должны быть немедленно приостановлены, первоначально до 2 февраля, с последующим пересмотром", - говорится в уведомлении, фотографию которого публикует телеканал.

Ранее ряд авиакомпаний, в частности российская iFly Airlines, турецкая Turkish Airline, марокканская Royal Air Maroc и ряд других приостановили полеты в Китай.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Туркменистана созвал совещание по предотвращению инфекционных заболеваний
Туркменистан 09:52
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
Китай 06:46
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Китай 05:47
В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
Китай 03:41
Turkish Airlines приостановил рейсы в Китай
Турция 03:23
Госдеп частично эвакуирует своих сотрудников из Китая
США 01:44
Лента новостей
Российский завод начал производство колесных пар для Бакметрополитена
Транспорт 11:05
Радикальная оппозиция нокаутировала саму себя - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 11:03
Турция планирует построить военную базу недалеко от ливийской столицы
Турция 10:54
Казахстан и Россия обсудили сотрудничество в промышленной и энергетической сферах
Бизнес 10:45
В Киеве обсудили развитие экономических связей Азербайджана и Украины
Энергетика 10:40
ЕАЭС утвердили дорожную карту по развитию системы таможенного транзита товаров
Транспорт 10:26
Туркменистан лидирует по объемам поставок авиакеросина в Грузию
Энергетика 10:23
На 40-й сессии Исполкома ИСЕСКО утверждено новое название организации
Общество 10:23
Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут
США 10:19