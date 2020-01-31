Таиланд подтвердил первый случай заражения коронавирусом внутри страны

Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку на территории Таиланда подтверждён, заявил в пятницу в Бангкоке заместитель генерального директора департамента эпидемиологического контроля страны доктор Тхаммарак Пхипхат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выступление замглавы департамента транслировал в прямом эфире телеканал TNN-24.

"Сегодня днем подтвердился диагноз у первого человека, заразившегося новым коронавирусом на территории нашей страны. Это водитель такси, не выезжавший в Китай, который заразился на территории Таиланда от больного китайского пассажира. Мы ждали результатов анализов по этому больному, результаты готовы, заражение коронавирусом подтверждено", - заявил Пхипхат.

Слухи о заражения водителя такси коронавирусом от китайского туриста, которого он отвозил в одну из гостиниц Бангкока, распространились в таиландских социальных сетях в четверг. В среду утром на пресс-конференции в министерстве здравоохранения представители ведомства заявили, что результаты анализов водителя такси, который действительно был госпитализирован в карантинном инфекционном отделении одной из больниц Бангкока, будут готовы в середине дня в пятницу.

В Таиланде ранее были зарегистрированы 14 случаев заражения коронавирусом. Все заражения, в том числе одной гражданки Таиланда, произошли на китайской территории до прибытия заболевших в Таиланд.

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