КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

31 января 2020 16:20 (UTC+04:00)

Власти КНДР приостановили железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января для предотвращения распространения коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство России в Пхеньяне.

"Тридцатого января российское посольство получило ноту из протокольного департамента МИД КНДР, в которой сообщается о приостановлении железнодорожного и авиасообщения между Корейской Народно-Демократической Республикой и Китайской Народной Республикой с 31 января 2020 года на неопределенное время в соответствии с государственными мерами по предотвращению распространения коронавируса нового типа", - говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человек, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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