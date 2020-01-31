Совбез ООН продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении ЦАР

31 января 2020 21:28 (UTC+04:00)

Совбез ООН принял резолюцию о продлении на полгода оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики, документ поддержали 13 членов Совета, Россия и Китай воздержались, так как выступают за большее ослабление ограничений на поставки оружия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно тексту резолюции, СБ ООН решил, "что до 31 июля 2020 года все государства-члены будут продолжать принимать необходимые меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Центральноафриканской Республике… оружия и связанных с ним материалов всех типов", включая боеприпасы, военные транспортные средства и запчасти для военной техники.

Кроме того, государства обязуются не оказывать ЦАР техническую помощь, не обучать, не помогать финансово в сферах, касающихся военной деятельности.

Исключениями являются поставки, нацеленные исключительно на поддержку мисси ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) и тренировочных миссий ЕС, размещенных в ЦАР, а также сил Франции. Эмбарго не распространяется также на поставки несмертоносного оборудования для поддержки реформы сектора безопасности ЦАР. Разрешено поставлять ЦАР защитную экипировку, включая бронежилеты и каски исключительно для персонала ООН и представителей СМИ, сотрудников гуманитарных миссий.

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