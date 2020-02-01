Гватемала запретила въезд людям, недавно посещавшим Китай

Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи запретил въезд в страну людям, которые ранее находились в зоне активного распространения нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Объявлена санитарная тревога, которая распространяется на порты, аэропорты и пограничные переходы в стране", - приводит слова президента издание Prensa Libre.

Ограничительная мера будет действовать для всех лиц, которые в середине января посещали зоны активного распространения вируса в Китае. На территории страны запрещено принимать авиарейсы из Китая.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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