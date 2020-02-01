Мадуро анонсировал масштабную судебную реформу в Венесуэле

1 февраля 2020 01:57 (UTC+04:00)

Власти Венесуэлы хотят провести масштабную реформу судебной системы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Пользуясь своим правом, я прошу председателя Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо создать комиссию для проведения масштабной реформы судебной системы Венесуэлы и изменения всех ее структур", - сказал он на церемонии начала нового периода работы судебных органов, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам Мадуро, он хочет, чтобы у граждан Венесуэлы было "быстрое и справедливое правосудие". Возглавит комиссию исполнительный вице-президент Дельси Родригес.

Перед тем как анонсировать судебную реформу, Мадуро заявил, что в Венесуэле "есть скопившиеся проблемы, которые заслуживают решения", и что "не все плохое в стране является результатом действий президента США Дональда Трампа". "За что-то несем ответственность мы", - добавил он.

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