В Южной Корее подтвердили двенадцатый случай заражения коронавирусом

Южная Корея зарегистрировала 12 случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, при этом пациент въехал в страну из Японии, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала 11 случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Четверо из них заразились уже внутри страны в результате передачи вируса от человека к человеку.

Как сообщила KCDC, двенадцатым зараженным стал 49-летний китаец, который работал туристическим гидом в Японии и въехал в Южную Корею через аэропорт Кимпхо 19 января. Позже он получил от японской стороны указание провериться как человек, находившийся в близком контакте с одним из зараженных вирусом в Японии, и посетил медицинское учреждение. 1 февраля результаты его анализов подтвердили наличие вируса, сейчас мужчина находится в карантине.

Ранее сообщалось, что вторым зараженным на территории Японии также стала гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу. Сейчас в Японии подтверждены уже 17 случаев заражения.

Южнокорейские медики пытаются отследить всех, кто находился в контакте с заболевшими. В связи с распространением вируса власти Южной увеличили количество работников колл-центра экстренной эпидемиологической службы до 320 человек, а министерство обороны направило дополнительно 106 человек персонала в карантинные пункты вдобавок к уже отправленным 250 сотрудникам.

Утром в субботу в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс с примерно 330 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. До этого в пятницу первый рейс перевез еще 368 человек. Среди пассажиров первого рейса у 18 обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения. Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.

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