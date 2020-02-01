В Австралии число заразившихся новым коронавирусом достигло 12 человек

Еще два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии, общее число заболевших достигло 12. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 7News, который транслировал пресс-конференцию местных властей.

Ранее сообщалось о 10 зараженных. Премьер-министр страны Скотт Моррисон в субботу объявил о решении запретить въезд на австралийскую территорию всем прибывающим из Китая иностранцам на фоне распространения коронавируса нового типа.

Южноавстралийские медики сообщили, что заразилась вирусом пара – мужчина и женщина, которые прибыли в Южную Австралию из китайского города Ухань, очага распространения коронавируса нового типа. Пожилые люди, которым по 60 лет, приехали в гости к родственнику. Родственника, который был вместе с ними, также поместили в карантин, специалисты его проверяют.

"Мы (зафиксировали) два случая заражения коронавирусом в Южной Австралии… Все необходимые меры были предприняты, поэтому мы не беспокоимся по поводу распространения вируса в данный момент. Они (зараженные) изолировали себя дома в ожидании результатов анализов…сейчас их поместят в одну из наших больниц", - заявила в ходе пресс-конференции представитель минздрава штата.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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