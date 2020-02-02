В Мексике два человека погибли в результате стрельбы в баре

Два человека погибли и десять получили ранения в субботу при нападении неизвестных преступников на бар "Анталья" в городе Куэрнавака в штате Морелос в центральной части Мексики. Об этом сообщила прокуратура региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, вооруженные неизвестные подъехали к увеселительному заведению и открыли огонь по людям, находившимся внутри, после чего скрылись. "Пострадавшие, в числе которых три женщины, были доставлены в больницы для получения необходимой помощи", - говорится в обнародованном заявлении надзорного ведомства. Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было.

По данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. умышленных убийств. Речь идет о рекордном числе преступлений такого рода за все время их учета на федеральном уровне. Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря 2019 года признал, что правительство не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря текущего года.

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