В Бразилии нефтяники приступили к бессрочной забастовке

2 февраля 2020 05:09 (UTC+04:00)

Более 7 тыс. работников производственных предприятий бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras начали в субботу бессрочную национальную забастовку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили изданию в Единой федерации нефтяников, объединяющей несколько региональных профсоюзов отраслевых работников, в ней принимают участие порядка 12% от общего числа всего персонала нефтегазоперерабатывающих предприятий компании, насчитывающего 55 тыс. человек. Акция проходит на 15 заводах в десяти штатах страны с участием 13 профсоюзов. Нефтяники недовольны предстоящими увольнениями тысячи своих коллег в связи с прекращением работы фабрики удобрений в штате Парана на юге страны, а также односторонними изменениями компанией режима их работы.

В Petrobras заявили, что "приняли меры для обеспечения бесперебойной добычи и переработки нефти и газа и снабжения рынка продуктами их переработки". По мнению компании, она в полной мере выполняет договоренности с профсоюзами, указывает издание.

По данным национального агентства нефти, природного газа и биотоплива (ANP) Бразилии, в 2019 году в стране было впервые добыто более 1 млрд баррелей нефти. Рост добычи по сравнению с 2018 годом составил 7,8%. За этот же период в стране было добыто 44,7 млрд кубометров природного газа - на 9,5% больше, чем годом ранее.

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