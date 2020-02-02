Оппоненты Моралеса не смогли договориться о едином кандидате в президенты Боливии

Претенденты на пост президента Боливии не смогли договориться о выдвижении единого кандидата для того, чтобы не допустить победы на выборах сторонников экс-президента страны Эво Моралеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

И.о. главы государства Жанин Аньес, лидер протестных движений Луис Фернандо Камачо, экс-президенты Хорхе Кирога и Карлос Меса, а также политик Чи Юн Чунг, занявший на прошедших в октябре выборах третье место, приняли участие во встрече, созванной организацией "Комитет за интересы Санта-Круса" для разработки совместной стратегии для оппонентов Моралеса. По данным El Deber, никто из политиков не согласился отказаться от выдвижения и поддержать другого.

В то же время в подписанном кандидатами документе говорится, что они проведут новую встречу 3 апреля. "На основании опросов, которые будут опубликованы до 3 апреля, будет принято окончательное решение относительно политиков, которые, предположительно, не получат поддержки населения", - говорится в нем.

Кандидаты также договорились сформировать общий блок в парламенте и не вести "грязную кампанию" против друг друга.

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