Багамы вводят ограничения на допуск приезжающих из Китая

2 февраля 2020 06:34 (UTC+04:00)

Власти Содружества Багамских Островов приняли решение ввести ограничения на въезд для граждан, прибывающих в страну из Китая, для предотвращения возможного распространения вируса 2019-nCoV. Меры коснутся всех, кто за 20 дней до приезда в островное государство находился на территории КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу официальный представитель министерства здравоохранения Перл Макмиллан.

"Любой нерезидент, независимо от национальности, посетивший Китай за последние 20 дней, будет лишен права на въезд в страну. Все жители [Багам], возвращающиеся из-за границы, будут помещены в карантин и проверены на наличие симптомов в течение инкубационного периода на срок до 14 дней", - приводит ее слова агентство EFE.

Отмечается, что до настоящего времени на территории страны не было выявлено случаев заражения коронавирусом. По данным властей, в Китае на настоящий момент находятся 160 граждан Багам, их эвакуация пока не планируется.

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