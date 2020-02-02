В Мексике Uber заблокировал аккаунты 240 человек из-за коронавируса

2 февраля 2020 06:48 (UTC+04:00)

Компания Uber заблокировала аккаунты двух водителей и 240 пользователей в Мехико после того, как человек с подозрениями на заражение коронавирусом воспользовался услугами сервиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Uber Mexico в Twitter.

Как сообщает компания, представитель министерства здравоохранения Мехико проинформировал Uber о том, что сервисом воспользовался возможный носитель вируса, вступив в контакт с двумя водителями. "С момента первой поездки данного пользователя, 240 пользователей совершали поездки с этими водителями", - говорится в сообщении.

"В соответствии с нашими протоколами… мы отправили данную информацию двум водителям и 240 пользователям о временной деактивации их аккаунтов", - сообщает Uber.

На данный момент в Мексике не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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