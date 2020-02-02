В Индии второй человек заболел новым коронавирусом

2 февраля 2020 09:30 (UTC+04:00)

Второй человек заболел новым коронавирусом в индийском штате Керала, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Второй случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Керале. Пациент путешествовал из Китая. Его состояние стабильное и постоянно проверяется", - отмечается в заявлении ведомства.

Первый случай заболевания новым коронавирусом на территории Индии был зафиксирован также в штате Керала 30 января, тогда заболел студент, приехавший с учебы в китайском Ухане.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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