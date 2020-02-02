В Австралии в ДТП с автобусом пострадали более десяти туристов

Более 10 туристов пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса, сообщает в воскресенье телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция штата Южная Австралия находится на месте "серьезного ДТП", сообщается на сайте полиции. Авария произошла рядом с населенным пунктом Сил Бей.

На место аварии вылетел вертолет скорой медицинской помощи, сообщает телеканал. По некоторым оценкам, ранения получили от 13 до 14 человек. О степени тяжести травм пока неизвестно.

Откуда прибыли туристы, пока также не сообщается.

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