В Танзании во время давки на церковной службе погибли 20 человек

2 февраля 2020 12:18 (UTC+04:00)

Не менее двадцати человек погибли в ходе давки у одной из церквей Танзании в ходе службы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, служба проходила в субботу в евангельской христианской церкви в городе Моши.

"На данный момент погибли 20 человек, но число погибших может увеличиться, поскольку также есть раненые", - заявил в интервью агентству окружной комиссар города Киппи Вариобия.

Давка началась во время проповеди популярного в Танзании пастора Бонифация Мвампосы, когда он вылил на землю масло для помазанья, назвав его священным. Масло, по убеждению пастора и верующих, может вылечить болезни. Люди поспешили прикоснуться к "священному маслу" в надежде на исцеление.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения
Другие страны 1 февраля 23:47
В отношении граждан шести государств ввели ограничения на поездки в США
США 1 февраля 02:45
В Танзании умерла самая старая самка черного носорога
В мире 29 декабря 2019 05:25
В Сан-Паулу девять человек погибли в давке на вечеринке
Другие страны 2 декабря 2019 02:01
В Танзании более 40 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Другие страны 10 ноября 2019 19:05
Завершился визит премьер-министра Танзании в Азербайджан
Политика 27 октября 2019 10:29
Лента новостей
Помпео: Вдохновлен увиденным в белорусском Парком высоких технологий
Беларусь 13:14
Южная Корея запретила въезд в страну иностранцам, побывавшим в провинции Хубэй
Другие страны 12:57
Saudi Airlines приостановила полеты в Гуанчжоу из-за коронавируса
Арабские страны 12:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана (ФОТО)
Политика 11:55
В Азербайджане началась передача бюллетеней окружным избиркомам в связи с парламентскими выборами
Политика 11:41
Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя
Казахстан 11:23
Помпео: США поддерживают свободный выбор Казахстаном деловых партнеров
США 11:00
Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя
Беларусь 10:48
В Азербайджане сегодня пройдет пробный экзамен в магистратуру
Общество 10:42