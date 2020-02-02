Зеленский заявил, что Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе по $80 тыс.

2 февраля 2020 23:34 (UTC+04:00)

Иранская сторона предлагала выплатить по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастофе под Тегераном украинцев, но Киев считает эту сумму недостаточной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для "ТСН.Тиждень" телеканала "1+1".

"Относительно иранской стороны - они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато <...>. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", - заявил украинский президент.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

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