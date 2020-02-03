Страны Большой семерки обсудят ситуацию с коронавирусом

Страны Большой семерки обсудят ситуацию со вспышкой в Китае нового типа коронавируса, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я вчера провел телефонный разговор с американским коллегой, чтобы прийти к общим оценкам ситуации. Мы договорились, что необходимо провести конференц-колл министров здравоохранения Большой семерки. Ничего не добиться, если страна в одиночку принимает меры, тем более в Европе", - заявил Шпан в эфире телеканала Welt.

Он сообщил, что договорился провести с американской стороной конференц-колл по ситуации.

В настоящей момент в Германии известно о десяти случаях заражения коронавирусом. Восемь из них проживают в Баварии и связаны с расположенной там фирмой Webasto. Среди заболевших также ребенок одного из сотрудников фирмы. Еще двое зараженных были в числе эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка вируса. Вирус у них подтвердили уже по прибытии в Германию, они госпитализированы университетскую клинику Франкфурта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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