В Мексике пять человек погибли в ДТП с внедорожником, упавшим в канал

3 февраля 2020 03:16 (UTC+04:00)

В Мексике внедорожник, в котором находились шесть человек, в воскресенье упал в канал в муниципалитете Сьюдад-Фернандес в штате Сан-Луис-Потоси. В автокатастрофе погибли пять человек, в том числе четыре женщины. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Televisa.

По словам представителей спасательных служб, которые извлекли машину из канала, погибшие, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

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